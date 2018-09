Roma: arrivano attraversamenti luminosi

(ANSA) - ROMA, 6 SET - Nuovi autovelox in arrivo in città ad uso della polizia locale e dieci attraversamenti pedonali che si 'illuminano' di notte da realizzare entro fine anno. Sono le novità sul fronte della sicurezza stradale in arrivo a Roma. Ad annunciarle all'ANSA l'assessore ai Trasporti di Roma Linda Meleo. "Sul fronte della sicurezza stradale, dopo un lavoro fatto sugli incroci più pericolosi, abbiamo finanziato la messa in sicurezza dell'incrocio Axa-Malafede e intersezione Ardeatina-Gra, e metteremo su strada entro fine anno 10 attraversamenti pedonali luminosi che si aggiungono alle due sperimentazioni già in campo, in via dell'Amba Aradam e via Tuscolana. Si tratta di strisce pedonali che si illuminano di notte e siamo la prima città in Italia ad averle montate. In campo ci sono risorse per acquistare nuovi autovelox per la polizia locale di Roma", spiega.