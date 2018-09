Raggi, NyT? Al lavoro per ripulire Roma

(ANSA) - ROMA, 5 SET - "Questo è un tema che abbiamo affrontato da subito. Purtroppo la raccolta differenziata di Roma, che è stata organizzata negli anni precedenti un po' a singhiozzo, ha portato ad una serie di drammi che stiamo pian piano risolvendo". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a Radio Radio interpellata sull'articolo del New York Times cha parla di Roma come una città sporca e invasa dai gabbiani. Per la sindaca "dovremmo recuperare l'orgoglio di essere romani, Roma è una grandissima città, bellissima, abbandonata per anni.

Noi ci siamo rimboccati le maniche e stiamo facendo di tutto per riportare la città agli splendori che merita. Ci vuole un po' di tempo, perché è molto grande". "Roma ha un obiettivo: ritornare a essere una città vivibile e gradevole", conclude.