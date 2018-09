Atac, 600 autisti nominati controllori

(ANSA) - ROMA, 5 SET - Seicento conducenti dell'Atac sono stati nominati agenti di polizia amministrativa, tra i cui compiti c'è anche quello di controllore. L'iniziativa della municipalizzata si inquadra nell'ambito dell'attuazione del piano sicurezza messo a punto dall'azienda, per quanto di propria competenza, per rafforzare la tutela del personale a bordo dei mezzi di trasporto pubblico. "La nomina ad agente di polizia amministrativa è infatti un efficace strumento dissuasivo per gli atti di violenza fisica o verbale contro i conducenti", spiega l'Atac. "Sempre in attuazione del piano sicurezza - si legge in una nota -, Atac ha anche avviato gli interventi per dotare ulteriori 70 autobus di cabine rinforzate, che si sommano ai 730 bus che già dispongono di tali protezioni.

Undici di queste 70 vetture sono già in circolazione. Atac ricorda che tutti i bus sono inoltre dotati di allarme silenzioso collegato direttamente con la centrale operativa e che su circa 500 bus sono presenti telecamere a bordo".