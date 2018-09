Lazio: Luis Alberto, obiettivo Champions

(ANSA) - ROMA, 2 SET - "Oggi contava solo il risultato, la vittoria. Ora avremo la sosta per lavorare e ritrovare sia la condizione fisica che mentale". Così Luis Alberto dopo Lazio-Frosinone, in cui lo spagnolo ha segnato il gol che ha dato ai suoi la prima vittoria in questo campionato.

Ma a condizionare finora il rendimento della squadra di Simone Inzaghi può essere stata la delusione per la mancata qualificazione alla Champions, sfumata all'ultima giornata dello scorso campionato? "Certo che ci ha fatto male - ammette Luis Alberto -: abbiamo fatto tanto per arrivarci, soprattutto contro l'Inter, ed è stato dura. Quest'anno dovremo riprovarci".

"Sulle voci di mercato non c'era di vero nulla, l'anno scorso sapevo che quest'anno sarei rimasto - aggiunge lo spagnolo -.

Dopo l'infortunio non stavo bene, era una situazione pesante e non stavo al 100%. Questi dieci giorni dovrò lavorare per tornare al meglio della forma".