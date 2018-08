Ordigno a Viterbo, sabato disinnesco

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Sarà fatto brillare sabato un ordigno bellico inesploso, che risale alla II Guerra Mondiale, ritrovato il 24 agosto nell'area dell'aeroporto militare T. Fabbri davanti al Comando 1° Rg. Antares. Per motivi di sicurezza verrà evacuata un'area ad ampio raggio. A quanto reso noto dalla Prefettura e dal Comune di Viterbo, l'evacuazione inizierà alle 6.30 e dalle ore 10 partiranno le operazioni di disinnesco e brillamento dell'ordigno. La zona sarà presidiata dalle forze dell'ordine. Come previsto dal piano di sicurezza del Comune di Viterbo sarà allestita una "struttura di ricovero" nella scuola A. Volta che potrà essere raggiunta tramite bus navetta messi a disposizione dal Comune. La data di sabato è stata fissata dopo che "è emersa l'urgenza di dover procedere quanto prima alle operazioni di bonifica e brillamento anche per la prossimità della nota festività di S. Rosa che vede la partecipazione di un notevole flusso di turisti".