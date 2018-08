Zingaretti, convention a Roma a ottobre

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - "Ora basta. Possiamo continuare a lamentarci, dividerci, isolarci fino alla disillusione e all'irrilevanza, oppure possiamo decidere di guardare all'avvenire come al territorio della speranza, della solidarietà, delle opportunità per tutti". Lo scrive Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria del Pd, sul suo blog sull'Huffington Post. "Questo a me sembra il cuore del problema: come reagire, cambiare tutto, offrire una speranza all'Italia, all'Europa, al futuro. Hanno trasformato il governo di un grande Paese in un'agenzia del dilettantismo e del rancore", scrive il governatore del Lazio che dà appuntamento per "voltare pagina" il 6 e il 7 ottobre a Roma. "Faremo un grande incontro, un momento di serietà, impegno e di allegria per ricominciare a inventare il futuro. Incontriamoci come ci si incontra in una grande piazza dei nostri bellissimi comuni quando si ha bisogno di parlare, discutere, mobilitarsi. Poi continueremo con incontri in tutto il Paese".