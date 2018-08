Usura con metodo mafioso, 4 arresti

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Usura ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. Queste le accuse cui dovranno rispondere 4 persone arrestate nella notte dai carabinieri a Roma e Ladispoli, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare dal gip di Roma su richiesta della locale Dda. Le indagini sono state avviate lo scorso giugno, in seguito al sequestro di alcuni documenti finanziari nei confronti di Marco Sterlicchio, destinatario, insieme ad altre 57 persone, di un provvedimento restrittivo che ha permesso di sgominare un'associazione per delinquere, egemone nel quartiere capitolino di Montespaccato, capeggiata da Franco Gambacurta, i cui partecipi hanno commesso delitti contro la persona ed il patrimonio aggravati dal metodo mafioso. In manette, oltre a Sterlicchio, la moglie ed i due figli, di 23 e 30 anni. Sterlicchio per assicurarsi il profitto dell'usura, ha minacciato una delle vittime di pesanti ritorsioni personali, facendo riferimento anche all'intervento di appartenenti al clan Casamonica per la riscossione del denaro.