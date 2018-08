Uccise clochard durante lite, arrestato

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Ha ucciso durante una lite avvenuta nella notte tra il 16 e il 17 giugno scorsi sotto i portici di piazza della Repubblica, nel centro di Roma, un connazionale, clochard come lui. Per questo un romeno di 30 anni è stato arrestato per l'omicidio di Ion Crenga, 31 anni, trovato esanime in terra, con una ferita di arma da taglio all'addome. Le indagini della Squadra Mobile e del Commissariato "Viminale", hanno permesso di rintracciare il responsabile, che era fuggito dopo la lite. Ne suoi confronti è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma. Le indagini sono poi proseguite senza sosta al fine di localizzare l'autore dell'omicidio, poiché dalle stesse è emerso che aveva abbandonato la capitale subito dopo i fatti. Nelle prime ore di oggi è stato rintracciato e arrestato a Lucera, in provincia di Foggia, dove si era rifugiato nell'ultimo periodo, mentre si recava a lavorare presso un terreno agricolo.