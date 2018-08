Viadotto Magliana,2 mln per manutenzione

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Dopo il crollo del ponte di Genova a Roma l'attenzione dalle forze di opposizione, da Pd a FdI, si è concentrato sul Viadotto della Magliana. Il capogruppo del Pd capitolino Antongiulio Pelonzi chiede "un significativo restauro o l'abbattimento". Mentre il deputato di Fdi Federico Mollicone, componente dell'intergruppo parlamentare Rigenerazione urbana, preannuncia un'interrogazione al "ministro Toninelli per chiedere l'immediata verifica della struttura e della sua percorribilità". Il Campidoglio fa sapere che "per il ponte del viadotto della Magliana ha stanziato a Bilancio 2018 oltre 2 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria". "Il viadotto della Magliana è stato sottoposto nell'ultimo anno ad accurate indagini dal Professor Braga, docente della Sapienza in pensione" evidenziando alcune necessità di manutenzione, ma hanno permesso di escludere i rischi di crollo", spiega il preside della Facoltà di ingegneria civile e industriale de La Sapienza di Roma Antonio D'Andrea.