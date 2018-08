Ama,spazzatura su treno smaltita a Roma

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - La spazzatura ferma su un treno ad settimane sarà smaltita a Roma. Ama comunica che, come previsto, le attività di avvio a corretto recupero/smaltimento dei rifiuti contenuti all'interno del treno fermo nella stazione ferroviaria Roma Smistamento inizieranno giovedì 16 agosto. La ripresa in carico dei rifiuti presenti sul convoglio non aumenterà le quantità di materiali in ingresso all'impianto Tmb di via Salaria. Ama ha infatti concordato che altrettanti quantitativi di rifiuti saranno inviati a trattamento presso l'impianto Tmb di proprietà Colari, in aggiunta a quelli previsti settimanalmente dal contratto vigente.