Raggi: manutenzione a via Nomentana

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - "Voglio darvi un piccolo aggiornamento sui lavori in corso in Via Nomentana. Attualmente le società di sottoservizi stanno procedendo con le operazioni per sistemare cavi e condotte, tra via di Val Brembana e Via Generale Roberto Bencivenga. Una volta completati questi lavori, inizierà la manutenzione straordinaria: verrà rifatto il manto stradale, le caditoie e anche la segnaletica di questo tratto.

Programmare e intervenire sistematicamente sulle nostre strade, questo il nostro obiettivo". Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.