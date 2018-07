Servizi Dhl in porti della Rete Marinedi

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - Servizio Dhl nei marina dei porti turistici che fanno parte del circuito Marinedi (tra cui Alghero, Villasimius, Forio, Porto Ercole). Il network ha infatti firmato un accordo con DHL Express, leader mondiale nel trasporto espresso internazionale, per l'apertura di DHL ServicePoint nei porti della rete gestita dal Gruppo. Da quest'anno, in sei marina della rete nasceranno DHL ServicePoint dove, a pochipassi dal proprio ormeggio, sarà possibile spedire e ricevere documenti e merci in più di 220 Paesi in 24-72 ore.

"Siamo molto soddisfatti di questo nuovo accordo - ha dichiarato il presidente di Marinedi, Renato Marconi - perchè si inserisce nel quadro delle alleanze strategiche che Marinedi sta realizzando per poter incrementare il livello, l'ampiezza e la qualità dei servizi all'interno dei nostri marina".