Raggi compie 40 anni, festa in ufficio

(ANSA) - ROMA, 18 LUG -La sindaca di Roma Virginia Raggi che oggi compie 40 anni ha spento le candeline in Campidoglio dove è normalmente a lavoro.

Il suo staff le ha organizzato una 'festa' a sorpresa lampo con tanto di torta e fiori. La prima cittadina entrando nella stanza dove la attendeva la 'sorpresa' si è mostrata stupita e ha ringraziato i presenti che le hanno cantato in coro tanti auguri. Prima di spegnere le candeline Raggi ha scherzato: "Sono trentacinque...no?". Nel postare il video sui social la sindaca ha ringraziato tutti per gli auguri.