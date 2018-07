Bombardamento di S.Lorenzo, Roma ricorda

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - A 75 anni dal bombardamento di San Lorenzo la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di Roma Capitale ha progettato e portato a termine un intervento di manutenzione straordinaria al Monumento ai Caduti del 19 luglio 1943 nel Parco Tiburtino, realizzato nel 2003 per commemorare il 60 anniversario del bombardamento. Sempre nello stesso parco, informa il Campidoglio, la Sovraintendenza ha realizzato un secondo intervento di manutenzione al Monumento ai Caduti del Quartiere Tiburtino. Come di consueto, sono stati programmati una serie di eventi nel Cimitero Monumentale del Verano. Giovedì 19 a venerdì 20 luglio, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, sarà eccezionalmente aperto il Centro di Documentazione dei Cimiteri Storici, allestito all'Ingresso monumentale del Cimitero del Verano, in cui si potrà assistere alla rassegna filmico-documentaria "19 Luglio del '43". Il 19 luglio, alle ore 17.00, sarà infine possibile prendere parte alla visita guidata "Quadriportico e Pincetto. Percorso nella storia e nell'arte".