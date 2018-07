Cade albero su auto a Roma, un ferito

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Un albero di alto fusto è caduto in via Rodolfo Lanciani, in zona Nomentano a Roma e i rami hanno colpito due auto con persone all'interno. Lo riferiscono i vigili del fuoco spiegando che una persona e' rimasta ferita mentre un altro automobilista è uscito illeso dall'abitacolo.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco con il supporto di autoscala e autogru. L'albero ha occupato interamente la carreggiata. Cade ramo in strada a Ostia, traffico rallentato. Un ramo è caduto stamattina in via Guido Calza a Ostia, sul litorale romano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per la viabilità. Sembra non siano coinvolti veicoli. Durante le operazioni di rimozione il traffico nell'area è stato fortemente rallentato.