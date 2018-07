In Musica nei monumenti più belli Lazio

(ANSA) - NEMI, 6 LUG - Undici concerti di musica senza confini in abbazie, musei, palazzi rinascimentali, chiese e siti archeologici: dal 7 luglio al 22 settembre va in scena "In Musica", un ciclo di concerti di rara qualità curato da Cristina Farnetti nei meravigliosi luoghi del patrimonio storico-artistico e archeologico del territorio laziale. Su www.art-city.it tutte le informazioni.

Ad aprire la programmazione sabato 7 luglio al Museo Nazionale delle Navi Romane lungo le rive del lago di Nemi (Rm), Corazón al Sur. Tanghi di ieri e di oggi, un viaggio tra presente e passato nella tradizione argentina del tango.

Protagonista di un programma articolato che spazia dai primi tanghi di Carlos Gardel e dai classici degli anni '40 fino ad arrivare alle immancabili composizioni di Astor Piazzolla sarà Nora Tabbush, cantante di Buenos Aires che approda al tango con lo spirito della ricerca delle radici, attività che affianca a quella concertistica dedicata al repertorio barocco.