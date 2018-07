Fa volare un drone sul Colosseo, denunciato un turista

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Stava facendo volare un drone sul Colosseo. Per questo i carabinieri hanno denunciato a piede libero un turista 28enne del Qatar, sorpreso mentre pilotava da remoto un drone che stava sorvolando l'Anfiteatro Flavio con telecamera accesa. Il drone è stato sequestrato e l'uomo accusato di violazione del divieto di sorvolo.

E ieri pomeriggio, a meno di 48 ore dagli ultimi controlli, i carabinieri della compagnia Roma Centro hanno eseguito un nuovo capillare servizio nel complesso monumentale e nelle aree tra Colosseo e Fori Imperiali per contrastare l'abusivismo commerciale e varie forme di degrado. Il bilancio dei controlli è di una persona denunciata, 26 ambulanti abusivi sanzionati e oltre 700 articoli sequestrati. Multati, per oltre 135mila euro complessivamente, 26 venditori ambulanti abusivi (24 cittadini del Bangladesh, uno del Pakistan e uno del Senegal) sorpresi a vendere merce di vario tipo senza regolare permesso. I carabinieri li hanno trovati in possesso di oltre 700 articoli che sono stati sequestrati. (ANSA).