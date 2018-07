Raggi, chiusi 60 autodemolitori

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - "Dopo decenni finalmente regolamentiamo a Roma il settore dei centri di autodemolizione e rottamazione. Abbiamo chiesto loro di rispettare tutte le norme ambientali, archeologiche, paesaggistiche e di sicurezza. In questi anni ne abbiamo chiusi circa 60 irregolari, gli ultimi giovedì scorso. La legalità per noi è al primo posto. E proseguiremo su questa strada: chi non rispetta la legge è out".

Lo scrive su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Per il rinnovo delle autorizzazioni, abbiamo chiesto ai 72 autodemolitori che operano a Roma di presentare progetti che dimostrassero la possibilità di continuare a lavorare nel pieno rispetto delle norme. I progetti dovevano essere presentati entro lo scorso 12 aprile. Alle ditte che non avevano presentato i loro progetti entro la data di scadenza è stato consentito di rientrare nei termini. Giovedì scorso è stata ordinata la chiusura di 17 autodemolitori", spiega Raggi.