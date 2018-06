Superatac, progetto che mappa rete tpl

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Per mesi hanno raccolto tutti i dati della rete del trasporto pubblico locale, poi hanno cercato di mettere ordine creando una "super-mappa" di bus, metro, tram e treni locali della Capitale per metterla a disposizione di romani e turisti. L'iniziativa, chiamata 'SuperAtac', è nata dall'idea di alcuni cittadini che nei giorni scorsi hanno tappezzato diverse stazioni bus e metro con la nuova mappa, con l'intenzione di "valorizzare ed evidenziare i numerosi raccordi ed interscambi che il sistema fornisce ai passeggeri, fino a questo momento assolutamente celati e svalorizzati". La cartina è anche disponibile per il download sui canali social e sul sito dell'iniziativa. Il progetto di affissione abusiva "nasce con l'obiettivo - si legge sul sito - di informare e rappresentare l'intera rete ferroviaria urbana come un vero e proprio sistema".