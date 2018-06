L'architettura si racconta

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Architettura, spiritualità, natura, "il peregrinare dell'uomo in attesa dell'incontro". Tornano a Roma, nel giardino di Palazzo Venezia, le conversazioni d'architettura curate da Pisana Posocco e Sonia Martone e il debutto è con Francesco Dal Co, curatore dell'applaudito Padiglione Vaticano alla Biennale di architettura di Venezia.

Introdotto e presentato da Orazio Carpenzano, Dal Co racconterà il 28/6 il progetto che ha coinvolto tra gli altri Sir Norman Forster ed Edoardo Souto De Moura con il tema della cappella come luogo di orientamento, incontro, meditazione. E proprio al racconto dell'architettura, spiega l'architetto Pisana Posocco, è dedicato quest'anno il ciclo di conferenze che punta a "confrontare le voci di studiosi e architetti di chiara fama così da poter affrontare con loro il tema della comunicazione in architettura" . Si prosegue il 5 e il 12 luglio con Leonardo Giorgi di Studio Azzurro e lo studio barcellonese Flores & Prats poi con Franco Purini (6/9) e Manuel Aires Mateus (7/9)