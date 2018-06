Poliziotti corrotti, otto arresti a Roma

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, corruzione per l'esercizio della funzione, accesso abusivo al sistema informatico e rivelazione di segreti di ufficio. Con queste accuse 8 persone, tra cui 6 agenti della polizia, sono state arrestate dopo un'indagine dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma. Le altre persone fermate sono una dipendente della Procura di Roma e un pregiudicato.Una talpa interna alla Procura di Roma che dall'ottobre del 2017 ha fornito notizie coperte da segreto istruttorio ad alcuni poliziotti che a loro volta le giravamo all'imprenditore Carlo D'Aguano, titolare di bar e sale giochi e monitorato dalla direzione distrettuale antimafia per i suoi rapporti con la camorra. La talpa, Simona Amadio, era stata candidata alle ultime elezioni amministrative del 2016 a Roma, nelle fila di 'Noi per Salvini'.