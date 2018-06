Altaroma al via tra mostre e optical

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Altaroma scalda i motori con una prima giornata di sfilate e mostre che si svolgerà da domani, 27 giugno, fuori dal contesto di Cinecittà, location scelta dalla società consortile che gestisce la moda nella capitale, per le sua edizione estiva. Infatti, dal 28 giugno la gran parte degli eventi del calendario che arriva fino all'1 luglio, avrà luogo nei set della città del cinema, dove sono stati girati molti film-cult, cominciando da Sylvio Giardina e Renato Balestra.

In programma anche la presentazione del docu-film su Roberto Capucci. Si parte con eventi sparsi tra Palazzo delle Esposizioni, dove l'architetta-stilista Sabrina Persechino presenterà la sua nuova collezione ispirata alle geometrie optical e il Tempio di Adriano, sede della Camera di Commercio di Roma, dove saranno presentate le proposte Gothic degli studenti della Scuola di Moda Ida Ferri. L'Accademia di Costume& Moda, presenterà sempre in serata nella sua sede la sua Factory che ha avuto come tutor la stilista di Blumarine Anna Molinari.