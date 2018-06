Pd guarda a Lazio,centrosinistra resiste

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Nel tracollo nazionale del centrosinistra c'è un modello, quello del Lazio, che non solo tiene, ma vince. Elegge sindaci di città rilevanti, strappa ai Cinque Stelle di Virginia Raggi pezzi di Capitale. E' lo schema di coalizione allargata - dai centristi civici a LeU, con il Pd a far da pivot - che alle Regionali ha portato alla isolata vittoria di Nicola Zingaretti, e che alle Comunali ha ripetuto il 'miracolo' del 4 marzo. Un modello che ora Zingaretti punta a mettere sul tavolo del futuro Congresso del Pd, per il quale è sui blocchi di partenza da mesi. E domani il governatore del Lazio incontrerà 200 sindaci di quella che lui chiama l' Alleanza del Fare, una sorta di cartello di amministratori volenterosi e concreti dai quali ripartire. Il risultato di Roma - in III e VIII Municipio - la dice lunga: sia Amedeo Ciaccheri, sia Giovanni Caudo, l'ex assessore di Ignazio Marino che ha conquistato Montesacro, sono due outsider, investiti dalle Primarie a discapito dei candidati ufficiali Pd.