Colpito con forbici durante lite

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - E' finita nel sangue la lite tra due lavavetri avvenuta la scorsa notte all'autostazione Tibus a Roma, in zona tiburtina. Un romano di 51 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio dopo aver colpito alla schiena, con delle forbici, un romano di 42, con il quale si contendeva la zona in cui mendicava. La vittima è finita in ospedale e non è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di viale Libia e Parioli.