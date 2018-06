Caudo vince al III, c.destra a Viterbo

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Il centrosinistra conquista il III Municipio di Roma e trionfa nell'area metropolitana della Capitale vincendo a Fiumicino, Santa Marinella e Velletri. Il centrodestra elegge il sindaco di Viterbo e si aggiudica il derby di Anagni contro Casapound, ma perde in provincia di Latina ad Aprilia e Formia contro due civici. Il M5s tiene solo Pomezia. E' l'esito del turno di ballottaggi nel Lazio. Spicca il risultato di Roma, dove Giovanni Caudo, ex assessore della giunta Marino, sconfigge il candidato del centrodestra Francesco Bova col 56,71%. Al centrodestra va invece il capoluogo Viterbo: il nuovo sindaco è Giovanni Arena con il 51,09% che vince contro la civica (della stessa area) Chiara Frontini. Daniele Natalia, sempre di centrodestra, è stato eletto sindaco di Anagni, in provincia di Frosinone, con il 55,14%: fermato Daniele Tasca di Casapound. Il M5s centra l'unico ballottaggio conquistato, quello di Pomezia. A Fiumicino fa il bis Esterino Montino del centrosinistra (57,22%).