Roma: Raggi, arrivano totem informativi

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "Come a Londra e New York arrivano anche nelle strade della nostra città dei totem informativi, ovvero mappe dedicate a turisti e cittadini per scoprire le bellezze di Roma attraverso percorsi in bici, a piedi o con i mezzi pubblici. È il progetto di wayfinding urbano 'Walking in Rome'.

Il primo totem e' stato posizionato in piazza Nicosia in pieno centro storico". Lo annuncia su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Da settembre a dicembre, installeremo 60 punti informativi in tutta la città, facendo un restyling dei pannelli già posizionati nei parcheggi del car-sharing. Li trasformeremo così in un aiuto concreto per cittadini e turisti per orientarsi alla scoperta di monumenti, parchi e luoghi di interesse. Il progetto si ispira a quanto già realizzato nelle più importanti città del mondo, come New York, Parigi, Londra e Mosca", scrive la sindaca.