Morto in casa, ipotesi omicidio

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Si ipotizza l'omicidio per la morte del cittadino romeno di 33 anni trovato morto ieri sera nella sua abitazione di Valmontone, vicino Roma. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri della compagnia di Colleferro.

Sul collo dell'uomo sarebbero stati riscontrati segni compatibili con uno strangolamento. Sarà comunque l'autopsia a stabilire le cause della morte e anche quando è avvenuta. A dare l'allarme sono stati ieri sera alcuni suoi amici che non avevano sue notizie da qualche giorno. Gli investigatori stanno indagando nella vita del 33enne, un incensurato che lavorava come muratore, per accertare se avesse problemi con qualcuno. Al momento non si esclude nessuna pista. Quando i soccorritori sono trovati in casa e l'hanno trovato per terra nel soggiorno l'appartamento era in ordine. Non è escluso che l'uomo conoscesse il suo assassino e gli abbia aperto la porta.