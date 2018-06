Lanzalone,mai partecipato vicenda stadio

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Io della vicenda dello stadio non ho mai partecipato". E' quanto compare letteralmente nella trascrizione manoscritta del verbale di interrogatorio di garanzia di Luca Lanzalone, ex presidente della Acea a domiciliari da mercoledì scorso, svolto venerdì davanti al gip di Roma. La frase è riportata a penna nel documento a cui mancano le trascrizioni complete dell'atto istruttorio. Il verbale completo non è ancora stato depositato agli atti.