Donna si lancia da cavalcavia, morta

Una donna si è lanciata da un cavalcavia all'altezza del chilometro 4 della Cassia bis a Roma. Dalle primissime informazioni, sembra che la donna abbia lasciato l'auto e si sia lanciata giù finendo su un furgone in marcia che l'ha sbalzata. Inutili i soccorsi. Dopo l'impatto il conducente del furgone ha perso il controllo e ha tamponato altri veicoli. Sul posto i carabinieri della compagnia Cassia.

E' stato trasportato in ospedale il conducente del furgone su cui è finita la donna che si è lanciata dal cavalcavia sulla Cassia bis. L'uomo ha perso il controllo del furgone finendo contro il guardrail, ma senza tamponare altri veicoli come riferito in un primo momento. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco e i carabinieri. I pompieri hanno estratto l'autista dal mezzo affidandolo alle cure mediche del personale del 118.

La Cassia bis è chiusa in entrambi i sensi di marcia.