Fiamme in palazzo al centro di Roma

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Fiamme in una palazzina al centro storico di Roma. Secondo quanto si è appreso, l'incendio è divampato in un appartamento al primo piano di un palazzo di vicolo degli Amatriciani. Sul posto vigili del fuoco, polizia e polizia locale. Una colonna di fumo si è sollevata sulla zona.

tre persone sono rimaste intossicate, tra loro anche un agente della polizia locale che stava prestando soccorso.

Dall'abitazione è stata estratta una donna, trasportata dal 118 in ospedale in codice rosso per le ustioni riportate. Ancora da chiarire le cause dell'incendio.