Ciaccheri, al lavoro per vittoria Caudo

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - "Abbiamo fatto un lavoro importante che dà il segno di un radicamento territoriale e del rinnovamento della proposta politica di sinistra e di civismo che da domani governerà l'VIII Municipio. Ora però siamo impegnati per Caudo.

Ci sono 15 giorni per fare campagna elettorale, vincere e cominciare a cambiare la città". Lo ha detto il neo presidente dell'VIII Municipio, Amedeo Ciaccheri, nella conferenza stampa in vista del ballottaggio del 24 giugno a cui hanno partecipato forze politiche e civiche che sostengono il candidato di centrosinistra Giovanni Caudo. Parlando dell'affluenza al primo turno Ciaccheri ha sottolineato: "Il Campidoglio ha voluto tenere bassa questo momento di partecipazione democratico, ma il nostro lavoro sul territorio ha garantito una partecipazione che non può essere definita bassa". "Il mio impegno oggi è qui, in III Municipio, a lavorare pancia a terra per la vittoria di Giovanni Caudo", ha concluso Ciaccheri.