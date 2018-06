M5S Roma, saremo di più nei quartieri

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "I cittadini hanno sempre ragione e vanno ascoltati. Con Virginia abbiamo fatto un'analisi del voto: ci concentreremo su alcuni temi importanti che i romani ci hanno indicato e andremo di più tra le persone, nei quartieri per dare un segnale forte. Sappiamo che il nostro lavoro non sempre dà risultati nell'immediato ma paga nel lungo periodo. E questo ci spinge ad impegnarci maggiormente". Così il capogruppo del M5S in Campidoglio commenta l'esito del voto nei municipi romani che ha visto i forte flessione il consenso ottenuto dal M5S.