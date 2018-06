Consegnate 20 'casette' a Cittareale

(ANSA) - RIETI, 1 GIU - Sono state consegnate oggi a Cittareale, comune del Reatino colpito dal terremoto, 20 casette, le Soluzioni Abitative d'Emergenza (Sae) destinate alla popolazione sfollata. "Dobbiamo ringraziare questa nostra Italia - ha detto il sindaco Francesco Nelli -, che molto spesso ci affrettiamo a criticare, ma che con questa giornata dimostra ancora una volta la sua vicinanza a questi territori. Non è scontato che quando una casa crolla, lo Stato la ricostruisca.

Oggi è una giornata di festa, ma anche di riflessione. Stiamo per chiudere la fase di emergenza, ora dobbiamo velocizzare la fase della ricostruzione". L'insediamento di 'casette' si trova in località Collicelle. Alla cerimonia di consegna era presente anche il Vescovo di Rieti, Mons. Domenico Pompili, oltre il commissario del governo alla Ricostruzione, Paola De Micheli.

"Approfitto della presenza del commissario alla Ricostruzione - ha detto mons. Pompili -, per rinnovare la richiesta a velocizzare le procedure della ricostruzione".