Giro: Raggi, Roma amica sport

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - "Siamo contentissimi di avercela fatta, di aver portato a Roma l'ultima tappa del giro d'Italia.

Roma é una città che vuole essere amica dello sport e della mobilità dolce. Seguiremo con attenzione ogni pedalata e che vinca il migliore". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi alla partenza dell'ultima tappa del Giro d'Italia 2018 nella Capitale. "È un onore per noi oggi ospitare l'ultima tappa del Giro d'Italia. Oggi tutta la città è qui a guardare queste biciclette che sfrecciano e che ci porteranno un bellissimo momento di sport. Stiamo non soltanto portando lo sport a Roma, ma dopo la Formula E, continuiamo a portare lo sport di altissimo livello e sostenibile nella Capitale: prima le auto elettriche ed ora un mezzo a pedali, che sfrutta la sola forza umana e quindi sport di grande caratura ma ad inquinamento zero - ha spiegato Raggi al gazebo -. Roma c'è ed è ai primi posti".