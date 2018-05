Escursionista morto vicino a Roma

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Un escursionista è stato ritrovato senza vita la notte scorsa dagli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio, sui Monti Lucretili, in provincia di Roma. Il corpo è stato avvistato in un tratto boscoso e impervio intorno alle ore 23 da una squadra del Soccorso Alpino. L'allarme del mancato rientro a casa era stato lanciato dalla famiglia della vittima, 41 anni, residente a Montelibretti, nel tardo pomeriggio di ieri; ad attivarsi immediatamente la stazione del Soccorso Alpino di Roma e provincia che è intervenuta per le ricerche con cinque squadre di terra che hanno ripercorso il sentiero intrapreso in giornata dall'escursionista. La salma è stata rinvenuta a circa 200 metri dalla località Pratone di Monte Gennaro, nel territorio del comune di Palombara Sabina e trasferita in un punto senza vegetazione dove questa mattina è stata prelevata da un elicottero dei Vigili del Fuoco.