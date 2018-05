Scappa da Villa Ada, recuperata volpe

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Scappata da Villa Ada, una volpe si era rifugiata in un locale di un albergo di via Clitunno, in zona Salaria a Roma. La sua presenza, però, non è passata inosservata. Così il personale dell'albergo ha allertato ieri i carabinieri della vicina stazione Salaria dicendo di aver avvistato un animale all'interno dell'hotel. Giunti sul posto i carabinieri hanno capito che si trattava di una volpe e hanno avvisato i carabinieri forestali che, insieme a un'associazione di volontari di recupero fauna, l'hanno presa. Dopo le cure mediche del caso la volpe rossa è stata liberata ieri sera a Villa Ada da dove si era allontanata.