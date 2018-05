Codacons,caos stazione metro S.Giovanni

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Caos stamattina alla nuova stazione della metro C a San Giovanni, nodo di scambio con la metro A, dove "migliaia e migliaia di viaggiatori scesi dalla linea sono stati bloccati ai tornelli, a causa delle banchine della linea A già stracolme di passeggeri e non più in grado di sostenere l'afflusso di utenti". E' quanto segnala il Codacons, anche con un video realizzato dall'associazione e pubblicato sulla pagina Facebook. "Lo avevamo detto ed è successo: la linea A, nelle ore di punta già stracolma, non è in grado di accogliere i passeggeri provenienti dai treni della metro C, e il rischio è un vero e proprio collasso del trasporto metropolitano - afferma il presidente Carlo Rienzi - Questo avviene perché la frequenza dei treni sulla metro C è insufficiente, e far passare i convogli ogni 12 minuti crea prevedibili e inevitabili intasamenti a San Giovanni. Va incrementata".