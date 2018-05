Rientrato allarme bomba vicino S.Pietro

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - E' rientrato l'allarme bomba in una banca di via della Conciliazione, vicino San Pietro, scattato stamattina dopo una telefonata anonima. I carabinieri, con cinofili e artificieri, hanno ultimato le bonifiche e non è stato trovato nulla. Al termine delle verifiche, il personale è stato fatto rientrare nella filiale.