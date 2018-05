Inzaghi 'Ci manca 1 punto, diamo tutto'

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "Faremo la nostra solita partita, non sappiamo che atteggiamento avrà l'Inter ma noi pensiamo a noi stessi. Avrei voluto evitare questa sfida all'ultima giornata, ci siamo arrivati con 3 punti di vantaggio. I punti ottenuti di solito bastano per entrare in Champions: cercheremo di ottenere quello in più domani". Lo dice il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida di domani contro l'Inter. Ai biancocelesti serve un punto per l'accesso in Champions: "Se meritiamo più noi? Non mi piace dire questo - osserva - So solo che cambierà tutto a livello economico e di prestigio a seconda di come finirà. Dopo la partita voglio vedere che tutta la mia squadra ha tirato fuori tutto". Chiosa sull'impiego di Ciro Immobile, che ha bruciato le tappe dopo l' infortunio e domani ci sarà: "Ha fatto una grandissima settimana. Se non fosse stata l'ultima l'avrei recuperato per la prossima. Ci vuole essere a tutti i costi, giocherà dal 1'".