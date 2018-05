Rifiuti: problema 48mila utenze fantasma

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Il problema dei rifiuti a Roma sono le 48 mila utenze fantasma". Lo ha detto l'assessore all'Ambiente del Comune di Roma, Pinuccia Montanari. "Attraverso la mappatura - ha spiegato Montanari - che è stata fatta nel X Municipio, nel VI Municipio, San Lorenzo, Trastevere, abbiamo scoperto che a fronte ad esempio di 115mila utenze registrate, ce n'erano 30 mila che invece non lo erano. In totale ci sono 48 mila utenze fantasma, vuol dire che se io organizzo un servizio e lo organizzo per un certo numero di cittadini e un certo numero di utenze, e lì mi vanno a conferire il triplo delle utenze, avrò sempre i cassonetti pieni, questo è il problema di Roma sono le utenze fantasma che non pagano neanche la Tari". Altra causa nel rallentamento della raccolta, secondo l'assessore, è stato "un incremento molto forte della produzione dei rifiuti nel periodo che va da gennaio a oggi per un fortissimo incremento di turismo" a cui si è sommato lo stop di alcuni impianti per la manutenzione.