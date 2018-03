Mafia: 3mila ragazzi in ricordo vittime

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Circa 3000 ragazzi degli istituti comprensivi e delle scuole superiori di Roma hanno partecipato questa mattina all'Esquilino alla manifestazione, organizzata da Libera, nell'ambito della 23ma Giornata nazionale dell'impegno e del ricordo delle vittime innocenti di mafia, a cui ha aderito la Regione Lazio e che si è conclusa a Piazza Vittorio con la lettura dei nomi di chi ha perso la vita per mano della malavita organizzata. Si tratta, ha spiegato il presidente dell'Osservatorio per la legalità e sicurezza della Regione Lazio Giampiero Cioffredi, dell'unica iniziativa in cui si leggono i nomi delle 950 vittime innocenti delle mafie.