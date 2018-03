In primavera voto in municipi VIII e III

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Il prefetto di Roma Paola Basilone convocherà i comizi elettorali per i municipi VIII e III non appena verrà fissata la data per le elezioni amministrative tra il 15 aprile e il 15 giugno. E' quanto si legge in una comunicazione scritta della stessa Basilone. I due municipi, inizialmente a guida M5S, sono entrambi caduti per crisi interne: il primo - quello di Garbatella-San Paolo - per le dimissioni dell'ex presidente Paolo Pace, il III - Montesacro-Talenti - per la sfiducia alla ex minisindaca Roberta Capoccioni. I Radicali Riccardo Magi e Alessandro Capriccioli, promotori del referendum "Mobilitiamo Roma" hanno chiesto di non indire le elezioni municipali per il 3 giugno perché "condurrebbe certamente a un ulteriore rinvio della consultazione referendaria nella finestra compresa tra ottobre e novembre, allontanando la possibilità di raccogliere il parere dei cittadini su un tema che è a tutt'oggi oggetto di importantissimi interventi".