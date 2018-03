(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Incidente all'alba sull'autostrada A1 all'altezza di Ponzano Romano, vicino Roma. A quanto riferito dai vigili del fuoco, intervenuti con due squadre e l'autogru, un autocarro che trasportava bombole di gas, per cause imprecisate, ha sbandato e si è ribaltato su un fianco. Due i feriti trasportati in ospedale. L'autostrada è stata momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni per le operazioni di soccorso