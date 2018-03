Basket: da Credito Sportivo fondo campi

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Il basket unito nella rinascita degli impianti sportivi. È stata firmata oggi un'importante convenzione con l'Istituto per il credito sportivo per costruire o ristrutturare palazzetti e strutture scolastiche di pallacanestro, per la prima volta un accordo condiviso tra la federazione, Fip, e leghe (Lega Basket e Lnp) sulla nascita o la riqualificazione degli impianti sportivi. Presenti alla firma, avvenuta a Roma presso la sede dell'Ics, il presidente del Credito Sportivo, Andrea Abodi, e quello della Fip Gianni Petrucci. Presenti anche il numero uno della Lega Basket, Egidio Bianchi, e quello della Lnp, Pietro Basciano. "Qui - ha spiegato Abodi - c'è la rappresentazione di un sistema più che di una federazione. C'è la volontà di un movimento, dalla scuola alle Olimpiadi, per arrivare alle medaglie ma anche ai risultati di tutti i giorni: la crescita del reclutamento dei ragazzi che fanno basket, gli arbitri e i tecnici. La banca guarda alle sfide future sapendo di essere sempre più la fabbrica dei sogni".