Domani aree pedonali nei municipi

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Domani tornano le pedonalizzazioni temporanee a Roma: diverse strade in alcuni Municipi saranno chiuse al traffico veicolare e si animeranno grazie a eventi culturali. "Piccole isole pedonali nei Municipi della Capitale.

Una giornata di festa, un'opportunità per ampliare le aree pedonali e per vivere il quartiere senza auto, grazie anche alle associazioni di quartiere che hanno aderito alle iniziative sul territorio. In quest'occasione sarà possibile sensibilizzare i cittadini sui temi della sostenibilità ambientale", dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi. "I Municipi che hanno aderito hanno inviato l'elenco delle strade chiuse al traffico in vista dell'iniziativa. Domenica sarà un'ottima occasione per riscoprire alcune parti della città e animare le strade con mercatini ed eventi", spiega l'Assessora alla Città in Movimento di Roma, Linda Meleo.