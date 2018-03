M5S Campidoglio: 'dissidente' se ne vada

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Il M5S ha delle regole e chi rispetta le regole é del Movimento 5 Stelle. Cristina Grancio non ha mai dato nessun contributo: cambi poltrona, si sposti in una di quelle delle opposizioni in modo da liberarci da una macchia nera che deturpa la bellezza del nostro gruppo". Così il capogruppo M5S in Campidoglio Paolo Ferrara sulla consigliera Cristina Grancio, che oggi ha votato no ad un progetto di riqualificazione urbanistica e già critica nel recente passato sul progetto per il nuovo stadio della Roma. "Assenteista in Aula e in commissione, spesso aggressiva, è tutto meno quello che dovrebbe rappresentare un consigliere del M5s - scrive Ferrara -. Roma ha bisogno di competenze, di impegno, di amici, di rispetto e solidarietà e lei non rappresenta nulla di questo.

Un fantasma in cerca di protagonismo che si accompagna a persone che non c'entrano nulla con il nostro progetto, una persona che non contribuisce al nostro programma di cambiamento e dunque non vuole il bene della città".