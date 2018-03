Sisma: Restart, 48 mln a imprese Cratere

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - A partire dal prossimo 10 maggio le imprese che intendono investire nelle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016-2017 potranno richiedere gli incentivi messi a disposizione con un bando dal Ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) per i territori colpiti. E' la misura Restart centro-Italia. In arrivo per le aree laziali 6 milioni e 720.000 euro, ricorda la Regione Lazio con una nota.

L'avviso pubblico è stato pubblicato sul sito del Ministero e di Invitalia ed è già consultabile; le domande potranno essere presentate a Invitalia dalle ore 12 del 10 maggio e fino alle ore 12 del 9 luglio. Gli incentivi sono rivolti a imprese costituite in società di capitali (comprese le cooperative e le società consortili), gli investimenti dovranno prevedere spese ammissibili per almeno 1,5 milioni fino a un massimo di 10.