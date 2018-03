Disabili: comune di Sabaudia condannato

(ANSA) - LATINA, 15 MAR - Il tribunale di Latina, con un' ordinanza dello scorso 12 marzo, ha condannato il Comune di Sabaudia per condotta discriminatoria nei confronti delle persone disabili a causa della presenza di barriere architettoniche sul lungomare, che impediscono alle persone con disabilità di accedere alla spiaggia. La località del litorale Pontino ora avrà 4 mesi per mettersi in regola. La vicenda era nata da una denuncia dell'associazione Luca Coscioni e da Fabrizio Ghiro, costretto a muoversi sulla sedia a rotelle. Il Comune è stato condannato a risarcire il danno cagionato a Fabrizio Ghiro, quantificato in 18mila euro e all'associazione Luca Coscioni (5mila euro). L'associazione si appella al nuovo sindaco Giada Gervasi affinché le opere indicate dal Tribunale di Latina vengano realizzate nei tempi prefissati. "Se la nuova amministrazione non si impegnerà fin da subito a rimuovere le barriere l'associazione Luca Coscioni si rivolgerà agli organi competenti affinché venga revocata a Sabaudia la Bandiera Blu".