Foibe: Raggi in viaggio con studenti

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - "In questi giorni sto accompagnando le studentesse e gli studenti di diverse scuole di Roma nel Viaggio del Ricordo. Un prezioso momento di formazione per non dimenticare i drammi del confine orientale italiano e dell'esodo delle popolazioni Giuliano-Dalmate, la tragedia delle foibe. Non c'è futuro senza memoria". Lo scrive su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Vogliamo offrire ai giovani, alle nuove generazioni la possibilità di riflettere sulla storia del Novecento e i suoi orrori, visitando i luoghi dove si sono consumate tragedie che hanno segnato la storia del nostro Paese: il Sacrario di Redipuglia, la foiba di Basovizza, il Centro Raccolta Profughi di Padriciano, le città di Rovigno, Pola e Trieste - spiega - Un percorso che aiuterà i nostri ragazzi a crescere e a diventare cittadini consapevoli di domani". "Domani - aggiunge - concluderemo il viaggio alla Risiera di San Sabba dove deporremo una corona di fiori. La memoria ha bisogno di essere coltivata.