Violenza contro donne,arriva patto Lazio

(ANSA) - ARICCIA (ROMA), 8 MAR - Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha illustrato questa mattina, in occasione dell'8 marzo, i contenuti del 'Protocollo operativo per il contrasto alle varie forme di violenza di genere e sui minori', diretta conseguenza dell'accordo siglato a febbraio tra Regione e Procura generale presso la Corte d'Appello di Roma con il quale erano previsti nuovi strumenti (operativi e finanziari) per la realizzazione di strutture da integrare nella Rete sociosanitaria e giudiziaria utile al contrasto della violenza su donne e minori. Nel protocollo c'è l'impegno a promuovere azioni contro la violenza di genere, la formazione di tutti gli operatori, la diffusione nelle scuole, ma soprattutto prassi operative condivise per intervenire con tempestività nell'ascolto e nell'acquisizione delle prove, assicurando al contempo protezione, sostegno e cura alle vittime di violenza.